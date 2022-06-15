Токаев высказался о реальном положении русского языка в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия-24» отметил, что позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения, передает корреспондент Zakon.kz.

Полагаю, что, те кто утверждает позиция русского языка в Казахстане уменьшились, сузились, и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это «все рассуждения от лукавого» в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос. Я в принципе, знаю ответ на него. Но сейчас – это не предмет нашей беседы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В целом, по его словам, позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения. При этом, количество школ, в которых идет обучение на русском языке, осталось в прежнем объеме.

Другое дело, и это реальность, что возникает все больший спрос на получение образования на казахском языке. Это тоже надо учитывать. В самом имени нашего государства звучит слово «казах». Мы должны обеспечивать интересы тех людей, которые желают изучать казахский язык, отдавать детей в казахские школы и детские сады. Касым-Жомарт Токаев

Президент также отметил, что в Казахстане есть четкое понимание, что без русского языка казахам будет очень сложно – географически.

Я уже говорил о том, что у нас самая протяженная граница в мире. Мы как говорится, «Богом данные соседи», и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык. Касым-Жомарт Токаев

Журналист телеканала «Россия-24» спросил у Касым-Жомарта Токаева, в чем сила единства русских и казахов?