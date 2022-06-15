Токаев высказался о реальном положении русского языка в Казахстане
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия-24» отметил, что позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения, передает корреспондент Zakon.kz.
Полагаю, что, те кто утверждает позиция русского языка в Казахстане уменьшились, сузились, и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это «все рассуждения от лукавого» в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос. Я в принципе, знаю ответ на него. Но сейчас – это не предмет нашей беседы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В целом, по его словам, позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения. При этом, количество школ, в которых идет обучение на русском языке, осталось в прежнем объеме.
Другое дело, и это реальность, что возникает все больший спрос на получение образования на казахском языке. Это тоже надо учитывать. В самом имени нашего государства звучит слово «казах». Мы должны обеспечивать интересы тех людей, которые желают изучать казахский язык, отдавать детей в казахские школы и детские сады. Касым-Жомарт Токаев
Президент также отметил, что в Казахстане есть четкое понимание, что без русского языка казахам будет очень сложно – географически.
Я уже говорил о том, что у нас самая протяженная граница в мире. Мы как говорится, «Богом данные соседи», и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык.Касым-Жомарт Токаев
Журналист телеканала «Россия-24» спросил у Касым-Жомарта Токаева, в чем сила единства русских и казахов?
«Сила – в правде» говорил один герой в известном фильме. На самом деле, считаю, что русские и казахи должны находиться вместе. Я выступал недавно на экономическом форуме в Бишкеке, где говорил о том, что евразийцы, мы все ведь евразийцы – должны держаться вместе. Между прочим, эту фразу произнес много лет тому назад один небезызвестный политический персонаж, который 32 года руководил Советским Союзом и говорил на русском языке с известным кавказским акцентом. Потом, правда, меня обвинили в том, что я являюсь поклонником этого персонажа. На самом деле, я не являюсь его поклонником. Мы в конце концов, находимся в Евразии и должны держаться вместе – в этом мое глубокое убеждение. От этого мы не проиграем. От этого мы выиграем все.Касым-Жомарт Токаев
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