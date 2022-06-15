Президент Казахстана еще раз призвал молодежь получать техническое образование

Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия-24» еще раз высказался о важности получения казахстанцами технического образования, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что уделяет очень большое внимание сфере образования.

Образование играет огромную роль. Я выступил с инициативой о том, чтобы российские технические вузы открывали свои филиалы в Казахстане, этот процесс начался. МИФИ открыл свой филиал в КазНУ им. аль-Фараби, открывается филиал Университета нефти и газа им. Губкина. И я думаю, что этот процесс будет продолжаться, поскольку я считаю, что современная казахская молодежь должна получать, прежде всего, техническое образование, чтобы быть конкурентными. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

От также отметил, что в Казахстане сохраняются возможности направления на обучение за рубеж талантливой молодежи по линии программы «Болашак».

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10 февраля Касым-Жомарт Токаев на совместном выступлении с президентом России Владимиром Путиным отметил, что с учетом востребованности в Казахстане высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля основное внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования.