Ведущие российские технические вузы откроют филиалы в Казахстане

Токаев в ходе выступления отметил, что с учетом востребованности в Казахстане высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля основное внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования.

Я сегодня в ходе переговоров выразил признательность Владимиру Владимировичу за согласие направить в Казахстан филиалы самых известных технических вузов РФ. Я уверен, что они внесут очень серьезный вклад в развитие образования в нашей стране. Мы приветствуем предметные договоренности по расширению сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане, и хотел бы отметить, что в Казахстане будут открыты филиалы таких вузов, которые в общем-то на слуху у всех. Это МИФИ, это Бауманское училище (МГТУ). Сейчас это училище по-другому называется, по-видимому, стало уже университетом, но, как говорится, марка осталась. Считаю, что это очень серьезный прогресс в области образования и взаимной поддержки в области образования. Касым-Жомарт Токаев

Глава Казахстана отметил, что с Путиным они заручились взаимной поддержкой в продвижении международных инициатив.

Казахстан без всяких колебаний выступил за поддержку кандидатуры Москвы в качестве места проведения выставки ЭКСПО в 2030 году. Как я уже сказал, состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной политики. Хочу подчеркнуть, что в целом подходы остаются неизменными. Касым-Жомарт Токаев

В январе 2022 года стало известно, что ведущие технические университеты России включены в список вузов для обучения по программе «Болашак». Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, всего в перечень доступных вузов входит более 200 вузов 27 стран.