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Саясат Нурбек объяснил учебу своих детей на Кипре

Саясат Нурбек присяга Фото: пресс-служба правительства
Глава нового министерства науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек объяснил, почему его дети учатся на Кипре, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что дети министра науки и высшего образования учатся на Кипре. При этом напомнили Саясату Нурбеку о том, что ранее он говорил, что не доверяет казахстанскому образованию. Министр объяснил, что его дети вскоре вернутся в страну.

Ну, это обычное передергивание слов. Абсолютно такого не было. 26 июня они приезжают обратно в Казахстан, я вам дам детальный фотоотчет, что они здесь. Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек

По словам Нурбека, тому, что его семья находилась за рубежом, есть четкое объяснение.

Есть три причины. Первое — это медицинское состояние супруги и детей. Есть четкое медицинское заключение, есть определенные проблемы. Второе, к сожалению, я не смог финансово обучать их здесь в частных школах. Третье, это очень хорошая британская школа по британскому формату. Но, не переживайте я еще раз открыто вам говорю: 26 июня они возвращаются в Казахстан. Саясат Нурбек

Журналисты поинтересовались, значит ли это, что благосостояние нового министра поменялось до такой степени, что теперь он может себе позволить обучать детей в частных школах Казахстана.

Министром я стал всего день назад, за день наверно, невозможно что-то поменять, ни в личном состоянии, ни тем более в системе образования и науки. Возвращаются мои дети в обычную школу, тоже будет детальный фотоотчет, так что не переживайте за мое благосостояние и за моих детей.Саясат Нурбек
Мадина Мамырханова
Нурбек Саясат Казахстан Кипр
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