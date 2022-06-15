«Кайрат», «Кызылжар» и «Астана» узнали соперников на старте в Лиге конференций
Казахстанские команды стартуют в Лиге конференций со второго отборочного раунда.
Жребий определил следующие пары с участием казахстанских команд:
«Кызылжар» (Петропавловск, Казахстан) – «Осиек» (Хорватия)
«Ракув Ченстохова» (Польша) – «Астана» (Нур-Султан, Казахстан)
«Кайрат» (Алматы, Казахстан) – «Кишварда» (Венгрия)
Кроме того, одного из возможных соперников узнал чемпион Казахстана –костанайский «Тобол».
13 команд, вылетевших в первом отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА, также попадают в Лигу конференций. «Тобол» в случае поражения венгерскому «Ференцварошу» на старте в Лиге чемпионов сыграет во втором отборочном раунде Лиги Конференций с проигравшим в другой лигочемпионской паре «Шаули» (Северная Македония)/«Линкольн» (Гибралтар).
Матчи второго отборочного раунда Лиги конференций пройдут 21 и 28 июля. Первыми игры примут команды, указанные вначале.
Победители по сумме двух игр пройдут в третий отборочный раунд.