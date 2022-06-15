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«Кайрат», «Кызылжар» и «Астана» узнали соперников на старте в Лиге конференций

Футбол Фото: pixabay
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2022/23, передает Zakon.kz.

Казахстанские команды стартуют в Лиге конференций со второго отборочного раунда.

Жребий определил следующие пары с участием казахстанских команд:

  • «Кызылжар» (Петропавловск, Казахстан) – «Осиек» (Хорватия)

  • «Ракув Ченстохова» (Польша) – «Астана» (Нур-Султан, Казахстан)

  • «Кайрат» (Алматы, Казахстан) – «Кишварда» (Венгрия)

Кроме того, одного из возможных соперников узнал чемпион Казахстана –костанайский «Тобол».

13 команд, вылетевших в первом отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА, также попадают в Лигу конференций. «Тобол» в случае поражения венгерскому «Ференцварошу» на старте в Лиге чемпионов сыграет во втором отборочном раунде Лиги Конференций с проигравшим в другой лигочемпионской паре «Шаули» (Северная Македония)/«Линкольн» (Гибралтар).

Матчи второго отборочного раунда Лиги конференций пройдут 21 и 28 июля. Первыми игры примут команды, указанные вначале.

Победители по сумме двух игр пройдут в третий отборочный раунд.

Альберт Ахметов
1xBet Казахстан
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