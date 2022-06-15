Ситуация в Украине: заявление Макрона о неизбежности переговоров и заседание НАТО

В Киеве собираются переименовать около 300 улиц и иных объектов, связанных с Россией и СССР. Запущено голосование.

В Брюсселе сегодня, 15 июня, состоится заседание министров обороны стран НАТО. Перед этой встречей генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг высказался о необходимости предоставить Украине новую военную помощь.

НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса — генсек Йенс Столтенберг.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили российско-украинский военный конфликт. Лидер Поднебесной заявил, что «каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса в Украине».

Москва, Киев и Анкара назначат представителей в звании генералов для работы канала экстренной связи по вывозу зерна из портов Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неизбежности переговоров Киева с Москвой.