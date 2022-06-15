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Ситуация в Украине: заявление Макрона о неизбежности переговоров и заседание НАТО

Ситуация в Украине 15 июня Фото: Instagram/nato
Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине. НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса, сообщает Zakon.kz.

  • В Киеве собираются переименовать около 300 улиц и иных объектов, связанных с Россией и СССР. Запущено голосование.

  • В Брюсселе сегодня, 15 июня, состоится заседание министров обороны стран НАТО. Перед этой встречей генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг высказался о необходимости предоставить Украине новую военную помощь.

  • НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса — генсек Йенс Столтенберг.

  • Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили российско-украинский военный конфликт. Лидер Поднебесной заявил, что «каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса в Украине».

  • Москва, Киев и Анкара назначат представителей в звании генералов для работы канала экстренной связи по вывозу зерна из портов Украины.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неизбежности переговоров Киева с Москвой.

  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что европейские стратеги, решаясь на поставки тяжелых вооружений Украине в большой спешке, не задумались, фактически сами себя загнали в цугцванг.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине НАТО Медведев Дмитрий Путин Владимир Цзиньпин Си Китай Франция
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