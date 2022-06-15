Палец ребенка застрял в чехле телефона – в ВКО вызвали спасателей

Фото: Instagram/shygysqaz_tjd

Курьезный инцидент произошел в Усть-Каменогорске. Спасателям поступило сообщение о том, что в одной из квартир города у ребенка палец застрял в отверстии чехла сотового телефона, сообщает Zakon.kz.