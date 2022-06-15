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Палец ребенка застрял в чехле телефона – в ВКО вызвали спасателей

ЧС в Усть-Каменогорске Фото: Instagram/shygysqaz_tjd
Курьезный инцидент произошел в Усть-Каменогорске. Спасателям поступило сообщение о том, что в одной из квартир города у ребенка палец застрял в отверстии чехла сотового телефона, сообщает Zakon.kz.

Мама ребенка самостоятельно пыталась справиться с экстренной ситуацией, но не смогла и вызвала спасателей.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Специализированного отряда ДЧС ВКО с помощью специальных инструментов «раскусили» чехол и освободили палец мальчика.

Спасатели ДЧС ВКО обращаются к мамам и папам с просьбой проявлять бдительность и ни в коем случае не оставлять своих детей одних. Пресс-служба ДЧС ВКО
Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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