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Замначальника отдела полиции осудили за попытку расплатиться гашишем за массаж

Осужден полковник полиции, гашиш Фото: Zakon.kz
Обвинительный приговор был вынесен 15 июня 2022 года судом № 2 Алматинского района города Нур-Султан, сообщает Zakon.kz.

Заместителя начальника отдела полиции района «Сарыарка» города Нур-Султан осудили за факт незаконного сбыта наркотического средства, говорится на сайте столичного суда.

Речь идет о гашише, которым подсудимый пытался расплатиться за массаж.

Вина доказана показаниями свидетеля, оказавшего услугу массажа, и получившего за это наркотическое средство «гашиш» от Т., понятых, участвовавших при проведении обыска, вещественными доказательствами, записями разговоров, произведенных в ходе специальных оперативно-розыскных мероприятий. Пресс-служба районного суда №2 Алматинского района города Нур-Султан

  • суд учел наличие смягчающего обстоятельства – малолетних детей у подсудимого.

  • отягчающим обстоятельством судья признал совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

Учитывая общественную опасность совершенных уголовных правонарушений, суд назначил Т.:

  • по статье 297 ч.1 УК – 5 лет лишения свободы,

  • по статье 296 ч.3 УК – привлечение к общественным работам на срок 100 часов.

По совокупности уголовных правонарушений Т. осужден к 5 годам лишения свободы.

Также Т. лишен специального звания подполковника полиции.

Приговор в законную силу не вступил.

Константин Вноровский
Нур-Султан
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