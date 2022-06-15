Замначальника отдела полиции осудили за попытку расплатиться гашишем за массаж
Заместителя начальника отдела полиции района «Сарыарка» города Нур-Султан осудили за факт незаконного сбыта наркотического средства, говорится на сайте столичного суда.
Речь идет о гашише, которым подсудимый пытался расплатиться за массаж.
Вина доказана показаниями свидетеля, оказавшего услугу массажа, и получившего за это наркотическое средство «гашиш» от Т., понятых, участвовавших при проведении обыска, вещественными доказательствами, записями разговоров, произведенных в ходе специальных оперативно-розыскных мероприятий. Пресс-служба районного суда №2 Алматинского района города Нур-Султан
суд учел наличие смягчающего обстоятельства – малолетних детей у подсудимого.
отягчающим обстоятельством судья признал совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.
Учитывая общественную опасность совершенных уголовных правонарушений, суд назначил Т.:
по статье 297 ч.1 УК – 5 лет лишения свободы,
по статье 296 ч.3 УК – привлечение к общественным работам на срок 100 часов.
По совокупности уголовных правонарушений Т. осужден к 5 годам лишения свободы.
Также Т. лишен специального звания подполковника полиции.
Приговор в законную силу не вступил.