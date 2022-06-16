Байден выделит Украине еще $1 млрд на военную помощь

Украина на этой неделе получит от американских властей военную помощь на сумму еще один миллиард долларов, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил президент США Джо Байден, говорится на сайте Белого дома.

В новый пакет войдут «передовые ракетные системы», артиллерия и системы береговой обороны.

Кроме того, Вашингтон предоставит Киеву 225 млн долларов на питьевую воду, медикаменты, продукты питания и другие гуманитарные нужды.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что Вашингтон готов направлять 1,5 млрд долларов ежемесячно на поддержание работы правительства Украины. По его словам, к середине мая объем финансовой помощи США для Украины достигал 53 млрд долларов.