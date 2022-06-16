Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира в Испании

Данилина пробилась в полуфинал в Мадриде Фото: Instagram/_annadanilina_
В полуфинале казахстанско-российскому тандему будет противостоять четвертый дуэт турнира, Тимея Бабош (Венгрия) / Валерия Савиных (Россия), сообщает Zakon.kz.

В испанском Мадриде казахстанская теннисистка Анна Данилина пробилась в 1/2 финала турнира ITF W60 в парном разряде, сообщает Федерация тенниса Казахстана.

В четвертьфинале сеяная под первым номером соревнования Анна в дуэте с россиянкой Анастасией Тихоновой в двух сетах обыграли сестер Каратанчевых из Болгарии со счетом 6:3, 6:1.

В полуфинале казахстанско-российскому тандему будет противостоять четвертый дуэт турнира, Тимея Бабош (Венгрия) / Валерия Савиных (Россия).

Ранее Данилина выиграла парный турнир ITF W60 на кортах французского Биаррица.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!

Данияр Кунафин
Мадрид
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Пенсионные накопления в наследство: можно ли их перевести на свой счет
Китайский гороскоп: названы везунчики 2022 года
Жених ударил невесту за победу на конкурсе – видео обсуждают в Сети
Время работы ЦОНов хотят сократить в Казахстане
Изменится режим работы пункта пропуска на границе с Кыргызстаном
Как жить людям после ликвидации КСК – депутат потребовала объяснений от Мининдустрии
Женщина подсаживалась в чужие авто и странно себя вела в Нур-Султане
Кто вошел в состав Национального курултая
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления