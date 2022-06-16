Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира в Испании

В полуфинале казахстанско-российскому тандему будет противостоять четвертый дуэт турнира, Тимея Бабош (Венгрия) / Валерия Савиных (Россия), сообщает Zakon.kz.

В испанском Мадриде казахстанская теннисистка Анна Данилина пробилась в 1/2 финала турнира ITF W60 в парном разряде, сообщает Федерация тенниса Казахстана.

В четвертьфинале сеяная под первым номером соревнования Анна в дуэте с россиянкой Анастасией Тихоновой в двух сетах обыграли сестер Каратанчевых из Болгарии со счетом 6:3, 6:1.

В полуфинале казахстанско-российскому тандему будет противостоять четвертый дуэт турнира, Тимея Бабош (Венгрия) / Валерия Савиных (Россия).

Ранее Данилина выиграла парный турнир ITF W60 на кортах французского Биаррица.

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