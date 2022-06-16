Директора филиала АО «Қазтеміртранс» подозревают в коррупции

Фото: Zakon.kz

Антикоррупционной службой по Костанайской области изобличен директор Костанайского филиала АО «Қазтеміртранс». Его подозревают в получении взяток на систематической основе от предпринимателей за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов, сообщает Zakon.kz.