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Директора филиала АО «Қазтеміртранс» подозревают в коррупции

взятки, расследование, АФМ, суд Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по Костанайской области изобличен директор Костанайского филиала АО «Қазтеміртранс». Его подозревают в получении взяток на систематической основе от предпринимателей за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Агентства по противодействию коррупции отметили, что в отношении подозреваемого судом санкционировано содержание под стражей.

Итоговое решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Анастасия Московчук
Антикор Костанайская область
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