За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана

В социальных сетях бурно обсуждают видео, где в присутствии гостей жених ударил невесту из-за ее победы в игровом конкурсе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Государственного комитета семьи и женщин Узбекистана, инцидент произошел 6 июня 2022 года. Мероприятие было организовано в доме жениха. Друзья молодоженов подготовили для них «конкурс-сюрприз» с конфетами, которые необходимо было открыть на скорость. В нем победила невеста. Разозлившийся жених ударил ее по голове.

Полицейские провели профилактическую беседу с женихом и невестой и их родителями.

По информации «Газеты .uz», в отношении мужчины открыто административное дело по статье 183 Кодекса об административной ответственности («Мелкое хулиганство»), которая влечет наложение штрафа или административный арест до 15 суток.