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Футболист «Кайрата» забил копию гола Месси за сборную Узбекистана

Футбол, гол, Казахстан, Узбекистан Фото: twitter/championatasia
Гол игрока алматинского «Кайрата» Жасура Жалолиддинова стал одним из ключевых для молодежной сборной Узбекистана до 23 лет, которая вышла в финал Кубка Азии по футболу, сообщает Zakon.kz.

20-летний Жасур Жалолиддинов забил первый мяч в полуфинальном поединке молодежного Кубка Азии между Узбекистаном и Японией.

Красивый удар полузащитника алматинского «Кайрата» и молодежной сборной Узбекистана на 60-й минуте не смог отразить вратарь японцев. Данный шедевральный гол уже сравнили с мячом знаменитого аргентинца Лионеля Месси.

А за минуту до финального свистка точку в этом матче поставил Хусаин Норчаев – 2:0.

В решающем матче сборная Узбекистана встретится с командой Саудовской Аравии. Матч за «золото» Кубка Азии состоится 19 июня в Ташкенте.

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Куандык Шынасилов
Месси Лионель Узбекистан
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