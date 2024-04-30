Футболист "Кайрата" сыграет на Олимпиаде-2024

В предварительных турах Юлдошев помог своей сборной обыграть Малайзию (2:0), Кувейт (5:0), Вьетнам (3:0) и Саудовскую Аравию (2:0).

Таким образом, молодежная сборная Узбекистана впервые в своей истории квалифицировалась на Олимпийские игры.





3 мая узбекская команда за победу на этом турнире сыграет с Японией (U-23).



