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Футболист "Кайрата" сыграет на Олимпиаде-2024

Футбол Поездка Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 09:53 Фото: Instagram/f.c.kairat
29 апреля сборная Узбекистана по футболу (U-23) завоевала путевку на Олимпийские игры – 2024. Одним из игроков этого состава стал защитник алматинского клуба "Кайрат" Иброхимхалил Юлдошев, сообщает Zakon.kz.
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Узбекская сборная достигла данного успеха благодаря выходу в финал Кубка Азии (U-23) после победы над Индонезией со счетом 2:0. Игрок алматинского "Кайрата" Иброхимхалил Юлдошев вышел на замену в конце второго тайма и защитил свои ворота от угроз соперника.
В предварительных турах Юлдошев помог своей сборной обыграть Малайзию (2:0), Кувейт (5:0), Вьетнам (3:0) и Саудовскую Аравию (2:0).
Таким образом, молодежная сборная Узбекистана впервые в своей истории квалифицировалась на Олимпийские игры.

3 мая узбекская команда за победу на этом турнире сыграет с Японией (U-23).


Кубок Азии – 2024 среди юношей до 23 лет проходит с 15 апреля по 3 мая в Катаре.


Турнир выступает в качестве отборочного на летние Олимпийские игры 2024 года во Франции. Три лучшие команды Кубка отбираются на Олимпиаду в качестве представителей Азии, а четвертая команда примет участие в матче плей-офф.



Между тем Федерация азиатского футбола может гордиться успехами своих сборных за последнюю неделю, и в частности представителями футзала.

На завершившемся Кубке Азии по футзалу в Таиланде сенсационные путевки на мировое первенство 2024 года завоевали Таджикистан и Афганистан. В шаге от поездки в Узбекистан была и команда Кыргызстана, к сожалению, наши соседи проиграли в решающем матче афганской дружине.

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