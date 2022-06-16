КСК будут работать еще год в Казахстане

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты вернули в Мажилис законопроект, в котором внесли предложение о продлении сроков перехода на ОСИ и ПТ до 1 июля 2023 года, передает корреспондент Zakon.kz.

При обсуждении проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного госуправления и госграницы» сенатор Ерик Султанов сообщил, что документом предусматривается реализация задач по пяти направлениям.

Этими направлениями являются: повышение энергоэффективности секторов экономики, снижение энергоемкости ВВП, реализация инвестиционных проектов по строительству газовых установок на электростанциях, совершенствование регулирования общественных отношений в рамках развития города Алматы, развитие добычи нетрадиционных углеводородов, также решение вопросов по строительству пограничных подразделений и пунктов пропуска через государственную границу. Ерик Султанов

Он уточнил, что этот законопроект всесторонне обсуждался на заседаниях рабочей группы, постоянных комитетах, на расширенном заседании Комитета.

В ходе обсуждения законопроекта депутатами Сената были внесены изменения и дополнения, в том числе уточнены нормы по деятельности компетенции комиссий по рассмотрению вопросов оформления недвижимого имущества, продления сроков перехода многоквартирных жилых домов на новую форму управления объектами кондоминиума до 1 июля 2023 года, изменения организационно-правовой нормы Национальной академии наук РК, а также утверждение понятия академика наук Национальной академии наук РК и введение установления ежемесячной пожизненной стипендии по достижении пенсионного возраста. Все замечания внесены в сравнительные таблицы. Ерик Султанов

Как указывается в сравнительной таблице к проекту закона, рекомендуется принять норму о продлении сроков перехода на ОСИ и ПТ.

С целью пролонгации переходного периода и введения в действие норм Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» касательно кооперативов собственников квартир и объединений собственников имущества многоквартирного жилого дома. В период карантинных мероприятий проведение собраний собственников квартир, нежилых помещений стало проблематичным. В результате на сегодня не все многоквартирные жилые дома перешли на новые формы управления. В связи с этим в целях качественного перехода на новые формы управления объектом кондоминиума (объединение собственников имущества, простое товарищество) предлагается продлить срок перехода до 1 июля 2023 года, – говорится в таблице.

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По итогам обсуждения сенаторы вернули документ со своими предложениями в Мажилис.