Как жить людям после ликвидации КСК - депутат потребовала объяснений от Мининдустрии

Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева указала профильному ведомству на организационные ошибки, допущенные при реализации реформы по переводу жилых домов на ОСИ, передает корреспондент Zakon.kz.

Адресуя депутатский запрос к главе Мининдустрии, Смышляева отметила, что вопрос перехода на ОСИ в регионах по-прежнему стоит достаточно остро.

Это связано как с объективными обстоятельствами, так и с рядом организационных ошибок. Объективные обстоятельства заключаются в том, что все два года проведения реформы пришлись на период пандемии. Действовали ограничения на организацию собраний. Фактически «ОСИное гнездо» расшевелили только недавно. Однако большая часть проблем возникла из-за организационных ошибок. Имела место недооценка силы противодействия реформам со стороны устоявшихся форм управления домами, самих жильцов. Был исключен сам факт того, что есть положительный опыт работы производственных кооперативов. Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева

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Она добавила, что подзаконная нормативно-правовая база реформы формировалась «по ходу». В итоге каждый документ тут же обрастал тупиковыми кейсами и проблемными вопросами, которых накопились десятки.

Цифровые решения, методические центры тоже создавались по «мере поступления проблем». Была заявлена, но так и не запустилась условно бесплатная - оплата в рамках договора ГЧП - система «Е-Шанырак». При этом ее виртуальное присутствие замедлило рыночные процессы формирования достойных цифровых продуктов. Функционал госцентра ЖКХ менялся не по дням, а по часам, также делилась ответственность. В итоге крайними оказывались местные отделы ЖКХ, работающие и сегодня без внятных инструкций. Абсурдность реализации реформы по самоуправлению заключается в том, что управляет и отвечает за все исполнительная власть. Так в чем же тогда волеизъявление народа и самоуправление? Екатерина Смышляева

Парламентарий считает, что для разрешения ситуации нужно срочно принимать меры.

Первое. Статистика центра ЖКХ в корне отличается от реальной ситуации. Опираться можно только на юридически рожденные ОСИ. Остальное необходимо пересмотреть, признать и продолжить работу. Второе. За несколько месяцев до наступления дедлайна 1 июля, ответственные за реализацию реформы перешли в жесткое наступление. Тревожной тенденцией стало в буквальном смысле запугивание жильцов, которое продолжается и сегодня. Одна из последних «страшилок» - первого июля после принудительной ликвидации ПКСК, квартиры будут отключены от света, газа и водоснабжения. Чтобы развеять мифы, от министерства необходима точная и предельно понятная для всех информация о том, как жить людям после 1 июля. Третье. Действующие общественные системы управления, столкнувшись с проблемами, начинают обрастать рыночными решениями. Создаются ИП, счета, в цепочки входят посредники. Но не стоит забывать, что в коммерческих формах юрлиц отсутствует коллективное управление. Объединения собственников в старом виде кооперативов и новом ОСИ и ПТ - это не бизнес. Данный принцип необходимо сохранить. Екатерина Смышляева

Она добавила, что для завершения реформы необходимо дополнительное время и оптимизация нормативно-правовой базы. Со своей стороны депутаты подготовили изменения и готовы обсуждать их публично, и принимать оптимальные решения.