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В Казахстане будут присуждать звание в сфере благотворительности

В Казахстане появится почетное звание благотворителя Фото: assembly.kz
Министерство информации и общественного развития подготовило проект Правил присуждения почетного звания в сфере благотворительности, сообщает Zakon.kz.

Почетное звание присуждается субъектам благотворительности:

  • благотворителям, благотворительным организациям;

  • волонтерам благотворительности.

Кроме того, предлагается присуждать почетное звание гражданам и организациям, внесшим значительный вклад в развитие сферы благотворительности, осуществляющие филантропическую, меценатскую, спонсорскую деятельность, а также помощь малой родине.

Присуждение почетного звания осуществляется на основании решения комиссии, созданной приказом министра информации и общественного развития РК.

Комиссия формируется из числа представителей заинтересованных государственных органов, организаций, общественных деятелей, экспертов и депутатов Парламента РК.

При этом в состав комиссии не входят претенденты на получение почетного звания.

Объявление о приеме представлений к присуждению почетных званий размещается МИОР РК на своем официальном интернет-ресурсе и официальных аккаунтах в социальных сетях не позднее 30 календарных дней до дня окончательного приема представлений.

Представления к присуждению почетного звания направляются в МИОР РК:

  1. центральными государственными органами;

  2. местными исполнительными органами областей, столицы, городов республиканского значения;

  3. некоммерческими организациями;

  4. гражданином или группой граждан;

  5. субъектами предпринимательства.

В представлениях о присуждении почетного звания отражаются данные, характеризирующие личность претендента, опыт работы, социальный вклад в развитие сферы благотворительности, конкретные заслуги.

Проект документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 июня.

Лариса Черненко
МИОР РК Казахстан
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