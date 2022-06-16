В Казахстане будут присуждать звание в сфере благотворительности
Почетное звание присуждается субъектам благотворительности:
благотворителям, благотворительным организациям;
волонтерам благотворительности.
Кроме того, предлагается присуждать почетное звание гражданам и организациям, внесшим значительный вклад в развитие сферы благотворительности, осуществляющие филантропическую, меценатскую, спонсорскую деятельность, а также помощь малой родине.
Присуждение почетного звания осуществляется на основании решения комиссии, созданной приказом министра информации и общественного развития РК.
Комиссия формируется из числа представителей заинтересованных государственных органов, организаций, общественных деятелей, экспертов и депутатов Парламента РК.
При этом в состав комиссии не входят претенденты на получение почетного звания.
Объявление о приеме представлений к присуждению почетных званий размещается МИОР РК на своем официальном интернет-ресурсе и официальных аккаунтах в социальных сетях не позднее 30 календарных дней до дня окончательного приема представлений.
Представления к присуждению почетного звания направляются в МИОР РК:
центральными государственными органами;
местными исполнительными органами областей, столицы, городов республиканского значения;
некоммерческими организациями;
гражданином или группой граждан;
субъектами предпринимательства.
В представлениях о присуждении почетного звания отражаются данные, характеризирующие личность претендента, опыт работы, социальный вклад в развитие сферы благотворительности, конкретные заслуги.
Проект документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 июня.