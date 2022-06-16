Советы юриста: может ли иностранец стать руководителем казахстанской компании

Могут ли иностранцы открыть бизнес в Казахстане или возглавить казахстанскую компанию, рассказал руководитель филиала AEQUITAS в МФЦА Таир Культелеев, передает Zakon.kz.

Иностранные юридические лица и иностранные граждане могут без ограничений регистрировать юридические лица на территории Казахстана. Однако установлены ограничения по долевому участию иностранцев в капитале казахстанских компаний из определенных отраслей экономики (таких как телекоммуникации, охранная деятельность, масс-медиа и т.д.). Юрист Таир Культелеев

По его словам, наиболее оптимальной формой для осуществления коммерческой деятельности является товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО).

Выбор ТОО позволяет обойтись минимальным размером уставного капитала, обеспечить оперативные и эффективные средства контроля за деятельностью, позволяет внедрить гибкие методы управления по сравнению с прочими формами коммерческих юридических лиц.

Другой, менее распространенной формой для создания юридического лица, является акционерное общество (АО). Эта форма выбирается, если компания преследует какие-либо определенные цели (например, привлечение средств посредством выпуска акций, приверженность к сложной системе управления АО и др.), а также, когда это прямо предусмотрено законодательством (например, для осуществления банковской и страховой деятельности).

Специалист также отметил, что иностранцы могут быть назначены первым руководителем казахстанского юридического лица, при этом до регистрации ТОО им требуется получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН).

Требования по квалификации к первым руководителям ТОО предусмотрены национальным классификатором занятий и Квалификационным справочником должностей руководителей.

При этом местонахождение ТОО (официальный адрес) должно совпадать с местом нахождения исполнительного органа (первого руководителя) и быть указано в учредительных документах. За нарушение вышеприведенных норм каких-либо штрафных санкций не предусмотрено. Однако есть риск негативных последствий налоговых проверок. Если налоговый инспектор не обнаружит любого представителя ТОО по заявленному адресу, ТОО будет снято с учета по НДС, а также помещено в список неблагонадежных налогоплательщиков в связи с отсутствием по месту нахождения. юрист Таир Культелеев

Однако, по его словам, данные нормы законодательства принимались достаточно давно и современные реалии вносят свои коррективы.

На практике встречаются ситуации, когда компания не имеет физического адреса и пользуется услугами провайдеров юридического адреса. Кроме того, поскольку трудовое законодательство позволяет работать дистанционно, было достаточно много случаев, когда топ-менеджеры удаленно руководят из своей страны проживания посредством современных средств связи, онлайн-банкинга и электронных ключей для сдачи налоговой и статистической отчетности.

На месте же нанимается локальная бухгалтерская фирма, которая предоставляет услуги юридического адреса и в случае проверок предоставляет все необходимые комментарии государственным органам.