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Задолжала четыре миллиона тенге: женщину нашли и задержали в ВКО

полиция, ВКО Фото: polisia.kz
Женщина взяла в займы 2,5 млн тенге у своей знакомой под процент и не вернула в установленный срок. Около двух лет должница скрывалась от знакомой и не возвращала ей деньги. После cудов долг увеличился до четырех миллионов тенге, передает Zakon.kz.

Сотрудники миграционной службы установили местонахождение должницы. Все это время женщина проживала в Усть-Каменогорске. Взысканием долга будут заниматься судебные исполнители.

За неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная ответственность по статье 669 КРК об АП и уголовная по статье 139 УК РК. Департамент полиции Восточно-Казахстанской области
Ирина Лукичева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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