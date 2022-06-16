Задолжала четыре миллиона тенге: женщину нашли и задержали в ВКО

Фото: polisia.kz

Женщина взяла в займы 2,5 млн тенге у своей знакомой под процент и не вернула в установленный срок. Около двух лет должница скрывалась от знакомой и не возвращала ей деньги. После cудов долг увеличился до четырех миллионов тенге, передает Zakon.kz.