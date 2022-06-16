С 15 июля аэропорт Нур-Султана будет работать в ограниченном режиме

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С 15 июля по 8 августа аэропорт Нур-Султана из-за ремонта взлетно-посадочной полосы будет работать в ограниченном режиме, сообщает Zakon.kz.