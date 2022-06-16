Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

С 15 июля аэропорт Нур-Султана будет работать в ограниченном режиме

ограничение работа Нур-Султан аэропорт Фото: unplash
С 15 июля по 8 августа аэропорт Нур-Султана из-за ремонта взлетно-посадочной полосы будет работать в ограниченном режиме, сообщает Zakon.kz.
В аэропорту Нур-Султана с 15 июля по 8 августа (с 11:00 до 18:00) запланировано проведение ремонтных работ взлетно-посадочной полосы. В связи с чем будет изменен регламент работы аэропорта.Пресс-служба международного аэропорта Нур-Султана

Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, с целью обеспечения безопасности полетов указанный ремонт проводится ежегодно.

Решение о проведении ремонтных работ было принято аэропортом в феврале 2022 года, после чего информация о графике данных работ была своевременно направлена авиакомпаниям. Авиаперевозчики на основании полученного уведомления от аэропорта внесли изменения в расписание рейсов. Пресс-служба международного аэропорта Нур-Султана

Изменение регламента работы аэропорта, как добавили в ведомстве, является общемировой практикой и проводится аэропортами во всем мире.

Анастасия Московчук
Нур-Султан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
КСК будут работать еще год в Казахстане
Как жить людям после ликвидации КСК – депутат потребовала объяснений от Мининдустрии
Платить или нет за обслуживание домофона – разъяснение
Время работы ЦОНов хотят сократить в Казахстане
Пенсионные накопления в наследство: можно ли их перевести на свой счет
Часть проспекта Абая перекроют в Алматы
На Джонни Деппа вновь подали в суд за избиение
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления