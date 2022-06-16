С 15 июля аэропорт Нур-Султана будет работать в ограниченном режиме
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С 15 июля по 8 августа аэропорт Нур-Султана из-за ремонта взлетно-посадочной полосы будет работать в ограниченном режиме, сообщает Zakon.kz.
В аэропорту Нур-Султана с 15 июля по 8 августа (с 11:00 до 18:00) запланировано проведение ремонтных работ взлетно-посадочной полосы. В связи с чем будет изменен регламент работы аэропорта.Пресс-служба международного аэропорта Нур-Султана
Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, с целью обеспечения безопасности полетов указанный ремонт проводится ежегодно.
Решение о проведении ремонтных работ было принято аэропортом в феврале 2022 года, после чего информация о графике данных работ была своевременно направлена авиакомпаниям. Авиаперевозчики на основании полученного уведомления от аэропорта внесли изменения в расписание рейсов. Пресс-служба международного аэропорта Нур-Султана
Изменение регламента работы аэропорта, как добавили в ведомстве, является общемировой практикой и проводится аэропортами во всем мире.
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