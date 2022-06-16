Новорожденного уронили в Атырау: главврач роддома ушел с поста

Как рассказала заместитель руководителя Управления здравоохранения Атырауской области Жанар Садуова изданию «Мой город», Ермагамбетов подал в отставку с должности руководителя, но остался работать в роддоме.

Напомним, что мать ребенка вместе с другими роженицами вызвали на рентген. В итоге приглядывать за детьми осталась одна женщина, которая еще не оправилась после родов и с трудом передвигалась. Позже женщине стало плохо, и она выронила ребенка на пол.

Ребенок и мама до сих пор находятся в центре, но уже не в реанимации, а в отделении патологии новорожденных. У малыша гипоксическое ишемическое поражение, но оно связано не с падением, а с процессом беременности и родов, – говорит Жанар Садуова.

Что касается результатов расследования рабочей комиссии Управления здравоохранения, как отмечено в публикации «Ак Жайык», в отношении врачей и дежурного медперсонала были приняты дисциплинарные меры.