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Новорожденного уронили в Атырау: главврач роддома ушел с поста

младенец роддом Атырау инцидент Фото: pixabay
После инцидента с новорожденным директор Атырауского областного перинатального центра Казбек Ермагамбетов покинул пост по собственному желанию, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала заместитель руководителя Управления здравоохранения Атырауской области Жанар Садуова изданию «Мой город», Ермагамбетов подал в отставку с должности руководителя, но остался работать в роддоме.

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Напомним, что мать ребенка вместе с другими роженицами вызвали на рентген. В итоге приглядывать за детьми осталась одна женщина, которая еще не оправилась после родов и с трудом передвигалась. Позже женщине стало плохо, и она выронила ребенка на пол. 

Ребенок и мама до сих пор находятся в центре, но уже не в реанимации, а в отделении патологии новорожденных. У малыша гипоксическое ишемическое поражение, но оно связано не с падением, а с процессом беременности и родов,  – говорит Жанар Садуова.   

Что касается результатов расследования рабочей комиссии Управления здравоохранения, как отмечено в публикации «Ак Жайык», в отношении врачей и дежурного медперсонала были приняты дисциплинарные меры.

Анастасия Московчук
Атырау
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