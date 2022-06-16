Опубликованы суммы рекордных призовых на Уимблдоне-2022

Организаторы открытого чемпионата Англии по теннису объявили, что общий призовой фонд Уимблдона в этом сезоне составит 47 млн евро. Эти цифры стали рекордными в истории знаменитого травяного турнира, сообщает Zakon.kz.

На 26% поднялась сумма призовых участникам квалификационных соревнований. Чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах получат по 2,37 млн евро. А общий призовой фонд Wimbledon 2022 увеличился на 11,1% по сравнению с прошлым годом.

Действующим чемпионом Уимблдона в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в женском — австралийка Эшли Барти, которая уже завершила карьеру.

В нынешнем сезоне чемпионат Англии пройдет без российских и белорусских теннисистов. Плюс к этому, впервые в истории «Больших шлемов» за Wimbledon 2022 спортсмены не получат рейтинговых баллов.

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