Призовой фонд "Уимблдона-2025" достиг рекордной отметки за всю историю

Организаторы Открытого чемпионата Великобритании по теннису объявили призовой фонд предстоящего турнира, который возрос на 7% по сравнению с 2024 годом и составил рекорд за все время проведения этих соревнований, сообщает Zakon.kz.

По информации официального сайта "Уимблдона", в этом сезоне призовой фонд чемпионата мира на траве составит 53,5 млн фунтов (72,6 млн долларов).

Чемпионы в одиночном разряде заработают по 3 млн фунтов (около 4,1 млн долларов), данная цифра на 11,1% больше, чем год назад.

Фото: Instagram/wimbledon

Организаторы турнира подготовили солидные суммы для теннисистов, выступающих в одиночном разряде, где участник за само участие в основном раунде заработает 66 000 фунтов, для представителей Казахстана это 45 732 720 тенге.

А если наш спортсмен пройдет во второй круг, то накопит 99 000 фунтов (68 599 080 тенге). Далее кошелек игрока может пополниться следующими цифрами:

Третий круг – 152 000 фунтов (105 323 840 тенге).

Четвертый круг – 240 000 фунтов (166 300 800 тенге).

Четвертьфинал – 400 000 фунтов (277 168 000 тенге).

Полуфинал – 775 000 фунтов (537 013 000 тенге).

Финал – 1 520 000 фунтов (1 053 238 400 тенге).

Победитель – 3 000 000 фунтов (2 078 760 000 тенге).

Фото: Instagram/wimbledon

Не забыли также об игроках квалификации, где участник за победу в первом круге получит 15 000 фунтов, за второй круг – 26 000 фунтов, а за финал отбора дадут 41,5 тысячи фунтов.

"Уимблдон"-2025 пройдет с 30 июня по 13 июля на кортах Лондона.

Действующим чемпионом данного турнира в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас.

У женщин победителем этих соревнований год назад стала чешская теннисистка Барбора Крейчекова.