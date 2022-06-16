Ягненок архара первый раз попал в фотоловушку в парке «Тарбагатай»

Фото: Instagram/qazfwc

На странице в Instagram Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК опубликовано фото архара с ягненком, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным комитета, фотоловушка зафиксировала животных еще 30 мая. В пресс-службе уточнили, что это первый случай на территории национального парка «Тарбагатай». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от QAZFWC (@qazfwc) Пока детеныш не достигнет зрелости, самка передвигается очень осторожно, при первой же опасности прячет ягненка и привлекает внимание к себе, иногда покидает территорию на некоторое время. Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Стоит отметить, что казахстанский архар занесен в Красную книгу Казахстана. Государственный национальный природный парк «Тарбагатай» — национальный парк в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.