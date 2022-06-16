Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Об этом он сообщил на первом заседании Национального курултая, передает Zakon.kz.

Необходимо внести ряд изменений в перечень национальных праздников и юбилеев. Предлагаю вернуть Дню Республики статус национального праздника Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Так, 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Разумеется, первоначальное значение Дня Независимости будет сохранено. Этот день остается главным национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости. Касым-Жомарт Токаев