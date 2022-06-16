Токаев присвоил звание «Қазақстанның еңбек ері» писателю Мухтару Шаханову
Фото: Akorda.kz
Поэт и писатель Мухтар Шаханов был награжден высшей степенью отличия — званием «Қазақстанның еңбек ері». Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды, передает Zakon.kz.
За огромный вклад в развитие казахской литературы присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның еңбек ері» с вручением знака особого отличия – «Золотой звезды» и ордена «Отан» Шаханову Мухтару – писателю, – говорится в сообщении.
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.
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