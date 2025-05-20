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События

Кайрату Байбосынову присвоено звание "Қазақстанның Еңбек Ері"

Кайрату Байбосынову присвоено звание "Қазақстанның Еңбек Ері", фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 12:53 Фото: akorda.kz
Казахскому певцу Кайрату Байбосынову присвоено звание "Қазақстанның Еңбек Ері", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 20 мая 2025 года во время выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева на церемонии награждения работников культуры и искусства.

"Сегодня выдающемуся казахскому певцу Кайрату Байбосынову будет присвоено звание "Қазақстанның Еңбек Ері". Народное искусство отражает духовный мир нашего народа, поэтому оно всегда должно занимать достойное место в нашей жизни. Это звание является свидетельством неоценимого вклада прославленного певца и глубокого уважения к культурному наследию".Касым-Жомарт Токаев

Затем президент подписал указ о присвоении Байбосынову Кайрату Аукеновичу звания "Қазақстанның Еңбек Ері".

Подробнее о том, какие поручения дал Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии награждения работников культуры и искусства, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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