Казахскому певцу Кайрату Байбосынову присвоено звание "Қазақстанның Еңбек Ері", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 20 мая 2025 года во время выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева на церемонии награждения работников культуры и искусства.

"Сегодня выдающемуся казахскому певцу Кайрату Байбосынову будет присвоено звание "Қазақстанның Еңбек Ері". Народное искусство отражает духовный мир нашего народа, поэтому оно всегда должно занимать достойное место в нашей жизни. Это звание является свидетельством неоценимого вклада прославленного певца и глубокого уважения к культурному наследию". Касым-Жомарт Токаев

Затем президент подписал указ о присвоении Байбосынову Кайрату Аукеновичу звания "Қазақстанның Еңбек Ері".

Подробнее о том, какие поручения дал Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии награждения работников культуры и искусства, можете узнать здесь.