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Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ

Зачем единая валюта Фото: forumspb.com
Перспективы развития валютной интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили участники Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент Zakon.kz с места событий.

Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил, что странам-участницам ЕАЭС уже давно необходима собственная международно-финансовая система, которая была бы защищена от санкционного давления, арестов активов и замораживания счетов.

Сегодня наша финансовая система уязвима от внешних санкций. И для того, чтобы снять эту уязвимость и обеспечить гарантированность платежно-расчетных взаимоотношений, нам необходимо создавать свою собственную инфраструктуру. В ЕАЭС мы формируем общее биржевое пространство. Наверное, сегодня мы имеем достаточную зрелость взаимосвязанности наших экономик для того, чтобы переходить к своих системам ценообразования на биржевые товары. Сергей Глазьев

Он отметил, что страны, входящие в ЕАЭС, уже фактически перешли на расчеты в нацвалютах. На сегодняшний день этот показатель равен 80%, но уже к следующему году он может достигнуть 100%.

Но расчеты в нацвалютах должны сопровождаться и ценообразованием в нацвалютах. Здесь очень важно иметь общий валютно-расчетный инструмент, международную расчетную валюту, которая могла бы базироваться на корзине национальных валют стран-участниц и корзине биржевых товаров. Сергей Глазьев

По его словам, единая валюта была бы устойчива, удобна для расчетов и прозрачна. И каждая страна могла бы иметь свой сегмент для работы в таком валютном инструменте, используя банковские технологии, блокчейн и другие современные цифровые технологии.

В панельной сессии «ЕАЭС-АСЕАН» также принимал участие заместитель генерального секретаря Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Сатвиндер Сингх. Он заявил, что деловое сообщество стран организации также готово посодействовать укреплению торгово-экономического сотрудничества. 

Сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН процветает и развивается весьма успешно. Объем нашей взаимной торговли составил 21,3 млрд долларов. Среди наших главных торговых партнеров  – Россия, Казахстан, Таджикистан, - подчеркнул Сатвиндер Сингх.

Также он заявил, что сообщество АСЕАН готово оказать помощь Евразийскому региону в диверсификации цепочки поставок.

В Санкт-Петербурге проходит XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 25 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов  глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

Ожидается, что 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании форума, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Тамила Языкова
ЕАЭС Санкт-Петербург
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