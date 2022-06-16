В орехах пытались пронести наркотики в колонию в ВКО

Фото: ДУИС ВКО

Наркотики в грецких орехах и смартфоны в упаковке из-под стирального порошка пытались пронести в исправительное учреждение ОВ 156/20 Департамента уголовно-исполнительной системы по ВКО, сообщает Zakon.kz.

Также сотрудники колонии обнаружили жидкость со специфическим запахом в пакете с соком. Сотрудниками на постоянной основе проверяются все посылки и передачи, которые пришли для осужденных лиц. Однако «доброжелатели», зная об этом, продолжают совершать попытки, надеясь, что проверяющие ничего не заметят. Сотрудники, несмотря на потраченное время, тщательно проверяют каждую изюминку, чтобы не дать им ни капли надежды. Официальный представитель ДУИС ВКО, капитан юстиции Салтанат Ожиканова Изъятые вещества направлены на экспертизу. В отношении нарушителей собраны материалы для привлечения к административной ответственности. Фото: ДУИС ВКО