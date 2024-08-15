Наркотики в грецком орехе пытались пронести в колонию Кызылорды
По данным местной полиции, мужчина принес передачу обвиняемому, находящемуся под стражей в учреждении №68 департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области.
Во время досмотра сотрудники учреждения обнаружили внутри грецкого ореха зеленое вещество со специфическим запахом. Из-за подозрительной находки к инциденту подключили следственно-оперативную группу.
Фото: polisia.kz
Заключением экспертизы установлено, что в орехе находилось 8,5 гр марихуаны. По данному факту проводится досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что жительница Акмолинской области, передав родственнику доступ к личному
приложению банка, обнаружила, что на ее имя оформлен онлайн-кредит на
сумму 6 млн 385 тыс. тенге.