Наркотики в грецком орехе пытались пронести в колонию Кызылорды

Под видом передачи наркотики в грецком орехе пытались пронести обвиняемому в колонию Кызылорды, сообщает Zakon.kz.

По данным местной полиции, мужчина принес передачу обвиняемому, находящемуся под стражей в учреждении №68 департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области.

Во время досмотра сотрудники учреждения обнаружили внутри грецкого ореха зеленое вещество со специфическим запахом. Из-за подозрительной находки к инциденту подключили следственно-оперативную группу.

Фото: polisia.kz

Заключением экспертизы установлено, что в орехе находилось 8,5 гр марихуаны. По данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что жительница Акмолинской области, передав родственнику доступ к личному приложению банка, обнаружила, что на ее имя оформлен онлайн-кредит на сумму 6 млн 385 тыс. тенге.

