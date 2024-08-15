Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Наркотики в грецком орехе пытались пронести в колонию Кызылорды

Орехи с наркотиками в колонии, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 03:35 Фото: pixabay
Под видом передачи наркотики в грецком орехе пытались пронести обвиняемому в колонию Кызылорды, сообщает Zakon.kz.

По данным местной полиции, мужчина принес передачу обвиняемому, находящемуся под стражей в учреждении №68 департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области.

Во время досмотра сотрудники учреждения обнаружили внутри грецкого ореха зеленое вещество со специфическим запахом. Из-за подозрительной находки к инциденту подключили следственно-оперативную группу.

Орехи с наркотиками в колонии, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 03:35

Фото: polisia.kz

Заключением экспертизы установлено, что в орехе находилось 8,5 гр марихуаны. По данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что жительница Акмолинской области, передав родственнику доступ к личному приложению банка, обнаружила, что на ее имя оформлен онлайн-кредит на сумму 6 млн 385 тыс. тенге.

Читайте также

Ночная авария в Алматы
В Алматы после столкновения с автомобилем чудом уцелел киоск
ДТП
Шокирующее ДТП в Алматы: двое пострадавших, помятые машины и разрушенный магазин
несчастный случай произошел на стройке в Астане
Несчастный случай произошел на стройке в Астане
Аксинья Титова
Кызылорда 2024 год Заключенные Колонии Наркотики Еда
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Похолодание и жара до 41 градуса: к чему готовиться казахстанцам 15-17 августа
Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет
Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Сын депутата совершил правонарушение
В КУИС начата служебная проверка из-за инцидента с сыном Даулета Турлыханова
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: