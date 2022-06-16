Представляются компаниями: в Нацбанке рассказали о мошенниках

В Национальном банке Казахстана (НБК) рассказали об активизации мошенников, которые представляются инвестиционными компаниями. Злоумышленники создают мобильные приложения, сайты и рекламные ролики, передает Zakon.kz.

Мошенники описывают программы привлечения средств физических лиц в управление, разработанные совместно с банками второго уровня, НБК или другими государственными органами. Подобная реклама – фейк. Пресс-служба Национального банка Казахстана

Мошеннические ресурсы и приложения предлагают быструю прибыль на «государственных запасах», «национальных ресурсах» Казахстана или прогнозировании динамики финансового рынка. Однако такие возможности доступны только платным участникам подобных программ.

Оставляя заявку на подобном сайте, пользователи идут на риск потери денег: мошенники получают личные данные и, связавшись по телефону, убеждают перевести деньги по нужным реквизитам.

Далее процедура возврата денег по авторизованному денежному переводу может быть продолжительной, сложной, а в некоторых случаях – невозможной.

Как выявить мошенников:

сайты гарантируют высокую, фиксированную прибыль от инвестиций за короткое время;

отсутствует какая-либо контактная информация;

используются фотографии и вымышленные высказывания официальных государственных лиц, руководителей государственных органов, национальных компаний;

поддельные лицензии или правоустанавливающие документы;

логотипы и наименования государственных органов, банков второго уровня или национальных компаний могут быть реальными.