Как мошенники используют дипфейки для обмана казахстанцев, рассказали в Нацбанке
Об этом говорится в видеоролике, опубликованном в официальном TikTok-аккаунте регулятора.
По словам ведущего специалиста Департамента безопасности Нацбанка Гульфары Артыкбаевой, в соцсетях распространяются ролики, где "от лица" сотрудников НБ и других государственных структур обещают вернуть деньги пострадавшим от действий аферистов. На самом деле это подделка.
"Дипфейк позволяет имитировать внешность, мимику и голос. Его цель – обмануть людей и подорвать доверие к государственным органам", – пояснила Артыкбаева.
В Нацбанке призвали внимательно проверять такие видео, обращать внимание на искажения изображения и неестественную мимику, а также сверять информацию только через официальные источники. Кроме того, мошенники создают фальшивые сайты и аккаунты в мессенджерах, используя фотографии сотрудников госорганов.
@prosto_finansy #ұлттықбанк #дипфейк #кибербезопасность @Prosto Finansy ♬ оригинальный звук - Prosto Finansy
Регулятор напомнил, что его работники не обслуживают счета физических лиц, не звонят гражданам, не предлагают вложений и не проводят расчеты с населением. При выявлении подозрительных действий гражданам советуют обращаться в правоохранительные органы или консультироваться в контакт-центре Нацбанка по номеру 1477.
Ранее мы писали о том, как избавиться от мошеннического кредита. Подробнее можно узнать здесь.