Общество

Как мошенники используют дипфейки для обмана казахстанцев, рассказали в Нацбанке

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 19:03 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Национальный банк Казахстана сообщил о случаях мошенничества с использованием технологии дипфейк, когда злоумышленники создают поддельные видео от имени представителей госорганов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в видеоролике, опубликованном в официальном TikTok-аккаунте регулятора.

По словам ведущего специалиста Департамента безопасности Нацбанка Гульфары Артыкбаевой, в соцсетях распространяются ролики, где "от лица" сотрудников НБ и других государственных структур обещают вернуть деньги пострадавшим от действий аферистов. На самом деле это подделка.

"Дипфейк позволяет имитировать внешность, мимику и голос. Его цель – обмануть людей и подорвать доверие к государственным органам", – пояснила Артыкбаева.

В Нацбанке призвали внимательно проверять такие видео, обращать внимание на искажения изображения и неестественную мимику, а также сверять информацию только через официальные источники. Кроме того, мошенники создают фальшивые сайты и аккаунты в мессенджерах, используя фотографии сотрудников госорганов.

@prosto_finansy #ұлттықбанк #дипфейк #кибербезопасность @Prosto Finansy ♬ оригинальный звук - Prosto Finansy

Регулятор напомнил, что его работники не обслуживают счета физических лиц, не звонят гражданам, не предлагают вложений и не проводят расчеты с населением. При выявлении подозрительных действий гражданам советуют обращаться в правоохранительные органы или консультироваться в контакт-центре Нацбанка по номеру 1477.

Ранее мы писали о том, как избавиться от мошеннического кредита. Подробнее можно узнать здесь. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
