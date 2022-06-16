Суд оправдал Алмазбека Атамбаева по двум уголовным делам

Первомайский суд Бишкека оправдал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева по двум уголовным делам, сообщает Zakon.kz.

Как передает 24.kg, его обвиняли в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и злоупотреблении должностным положением при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 год. Позже он был лишен президентской неприкосновенности. В отношении Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов, а также в организации массовых беспорядков в Бишкеке в октябре 2020 года.

23 июня 2020 года Первомайский суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.