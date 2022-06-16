Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Суд оправдал Алмазбека Атамбаева по двум уголовным делам

Оправдан Фото: Facebook/Алмазбек Атамбаев
Первомайский суд Бишкека оправдал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева по двум уголовным делам, сообщает Zakon.kz.

Как передает 24.kg, его обвиняли в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и злоупотреблении должностным положением при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 год. Позже он был лишен президентской неприкосновенности. В отношении Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов, а также в организации массовых беспорядков в Бишкеке в октябре 2020 года.

23 июня 2020 года Первомайский суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Константин Вноровский
Атамбаев Алмазбек Кыргызстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
Сенат, поправки, ОСИ и ПТ, сроки, продление
КСК будут работать еще год в Казахстане
Казахстан, ОСИ, переход, депутат, проблемы, тревога, решение
Как жить людям после ликвидации КСК – депутат потребовала объяснений от Мининдустрии
платить или не платить за обслуживание домофона
Платить или нет за обслуживание домофона – разъяснение
Незаконные постройки, Алматы, узаконить
Хозяевам незаконных построек в Казахстане дадут возможность легализовать свое имущество
[хотят сократить график рабочего времени
Время работы ЦОНов хотят сократить в Казахстане
можно ли перевести на свой счет пенсионные накопления, доставшиеся в наследство
Пенсионные накопления в наследство: можно ли их перевести на свой счет
Улытауская область, развитие, визит президента
Улытауская область станет самым привлекательным регионом страны – Токаев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления