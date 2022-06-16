ДТП с участием автобуса и автокрана произошло в Алматы
Фото: pixabay
Водитель автокрана марки Kamatsu LW 250-5 допустил столкновение с маршрутным автобусом марки Golden Dragon, передает Zakon.kz.
Авария произошла на пересечении ул. Мендикулова и пр. Аль-Фараби около 17:00.
В результате ДТП пострадали пять пассажиров. Они были доставлены в медицинские учреждения. Расследованием данного происшествия занимаются сотрудники УП Медеуского района.Начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов
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