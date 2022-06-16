Coca-Cola уходит с российского рынка

Дистрибьютор американского производителя газированных напитков Coca-Cola — Coca-Cola Hellenic Bottle Company (Coca-Cola HBC) объявил о прекращении производства и продаж напитков в России, сообщает Zakon.kz.

В заявлении фирмы говорится, что все клиенты дистрибутора в России сейчас находятся в процессе опустошения запасов напитков.

Отмечается, что после завершения этого процесса Coca-Cola HBC «больше не будет производить или продавать Coca-Cola и другие бренды компании Coca-Cola в России».

Coca-Cola HBC производит и разливает напитки под брендами Coca-Cola, Fanta, Sprite, Bon Agua, Burn, Fuzetea, Rich, Schweppes, Powerade и другими.

В России заводы компании работают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

В марте Coca-Cola сообщила, что временно приостанавливает работу в России из-за ситуации в Украине. Генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси в начале мая не исключал полного ухода с российского рынка.