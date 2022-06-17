Бурабайские оперативники задержали вымогателя

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7 июня текущего года в дежурную часть Бурабайского РОП обратился житель города Щучинск и рассказал о том, что малознакомый человек вынудил его оформить для себя кредит на покупку смартфона, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что вымогатель, угрожая ножом, использовал телефон потерпевшего и таким образом оформил кредит на заявителя в интернет-магазине. Подробно опросив потерпевшего и уточнив все обстоятельства, сотрудники отдела криминальной полиции незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и в течение часа задержали злоумышленника, 22-летнего жителя города Щучинск. У мужчины изъяли нож и удостоверение личности на имя потерпевшего. Пресс-служба ДП Акмолинской области По данному факту Бурабайским районным отделом полиции начато досудебное расследование по статье 194 УК РК «Вымогательство».