Сквер в Нур-Султане могут назвать в честь Елизаветы II

В прениях приняли участие депутаты маслихата города Нур-Султана, которые в целом поддержали предложение городского управления по развитию языков и архивного дела, сообщает Zakon.kz.

В маслихате Нур-Султана прошли публичные слушания по вопросу «О присвоении наименований составным частям города Нур-Султана».

Есіркеп Сакен – руководитель ГУ «Управление по развитию языков и архивного дела города Нур-Султана» выступил с информацией о предложениях, поступивших на рассмотрение городской ономастической комиссии, по присвоению наименований улицам, иным составным частям столицы.

Поступили предложения о присвоении скверу, расположенному вдоль проспекта Кабанбай батыра, имени Королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II, а также о присвоении имени Назира Турекулова аллее, расположенной возле здания Министерства иностранных дел РК. Маслихат Нур-Султана

Кроме этого, поступили предложения о присвоении улицам имен Орала Мухамеджанова, Нурлана Балгымбаева, Сафуана Шаймерденова, Нуркена Абдирова, Олжабай батыра, Шерхана Муртазы, Дукенбай Досжана, Еркегали Рахмадиева, Александра Сызганова, Еркина Ауельбекова, Канай би, Хамзы Есенжанова, Бопай ханым, Кайредена Карбаева, Сабыра Ниязбекова, Бертис би, Кумана Тастамбекова, Шолпан Жандарбековой, Акселеу Сейдимбека, Халифа бен Заид аль-Нахаян, Барлыбека Сырттанулы, Ермухана Бекмаханова, Турсынбека Какишева, Сабита Муканова, Бозоқ, Ботай, Түйменкент, Жарқұдық, Акжал, Алшалы, Жалтыр.

В прениях приняли участие депутаты маслихата города Нур-Султана, которые в целом поддержали предложение городского управления по развитию языков и архивного дела.