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ПРАВМЕДИА: Интеллектуальная собственность – просто о сложном

анонс Фото: pexels
21 июня в 11:00 приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему «Интеллектуальная собственность: просто о сложном», передает Zakon.kz.

В прямом эфире мы:

  • расскажем вам простыми словами и покажем на практике, что такое интеллектуальная собственность (ИС);

  • объясним, в чем разница между патентом и товарным знаком или почему нельзя запатентовать торговую марку;

  • поговорим о том, какие ошибки чаще всего делают предприниматели в сфере права ИС, и приведем конкретные примеры из судебной практики;

  • посоветуем, как сделать так, чтобы ИС приносила вам деньги.

Ведущие:

  • Юрий Болотов, управляющий партнер ТОО «Болотов и Партнеры», патентный поверенный с 30-летним опытом, специализируется на вопросах регистрации, использования и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также авторские права и ноу-хау в Казахстане и других странах.

  • Сауле Кульжамбекова, партнер ТОО «Болотов и Партнеры», более 25 лет зарегистрированный патентный поверенный РК, имеет большой опыт в борьбе с нарушениями прав на товарные знаки и патенты, регулярно выступает с лекциями и проводит тренинги.

Мероприятие полезно представителям бизнеса, юристам, адвокатам, судьям, студентам юридических факультетов, изобретателям, разработчикам новых технологий и ноу-хау, авторам музыкальных, литературных, художественных, изобразительных и любых других произведений.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Ирина Лукичева
Алматы Казахстан Нур-Султан
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