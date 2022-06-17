ПРАВМЕДИА: Интеллектуальная собственность – просто о сложном
В прямом эфире мы:
расскажем вам простыми словами и покажем на практике, что такое интеллектуальная собственность (ИС);
объясним, в чем разница между патентом и товарным знаком или почему нельзя запатентовать торговую марку;
поговорим о том, какие ошибки чаще всего делают предприниматели в сфере права ИС, и приведем конкретные примеры из судебной практики;
посоветуем, как сделать так, чтобы ИС приносила вам деньги.
Ведущие:
Юрий Болотов, управляющий партнер ТОО «Болотов и Партнеры», патентный поверенный с 30-летним опытом, специализируется на вопросах регистрации, использования и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также авторские права и ноу-хау в Казахстане и других странах.
Сауле Кульжамбекова, партнер ТОО «Болотов и Партнеры», более 25 лет зарегистрированный патентный поверенный РК, имеет большой опыт в борьбе с нарушениями прав на товарные знаки и патенты, регулярно выступает с лекциями и проводит тренинги.
Мероприятие полезно представителям бизнеса, юристам, адвокатам, судьям, студентам юридических факультетов, изобретателям, разработчикам новых технологий и ноу-хау, авторам музыкальных, литературных, художественных, изобразительных и любых других произведений.
Участие бесплатное по предварительной регистрации.