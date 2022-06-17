ПРАВМЕДИА: Интеллектуальная собственность – просто о сложном

Юрий Болотов, управляющий партнер ТОО «Болотов и Партнеры», патентный поверенный с 30-летним опытом, специализируется на вопросах регистрации, использования и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также авторские права и ноу-хау в Казахстане и других странах.