Новый Водный кодекс намерены принять в Казахстане
Ерлан Кошанов рекомендовал рассматривать межгосударственные отношения как одно из важных условий обеспечения не только экологической, но и национальной безопасности.
Установление взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами должно быть ключевым фактором в обеспечении водной безопасности Казахстана. Спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов
Между тем, отметил он, сегодня нет полноценного государственного водного кадастра, что затрудняет ведение мониторинга за количественным и качественным состоянием водных ресурсов и иметь достоверный баланс водообеспеченности отраслей экономики.
На сегодняшний день, по данным Кошанова, функционирует всего 310 гидрологических постов для изучения водного режима, водотоков и водоемов при необходимых 800.
Указал он и на то, что водохозяйственная инфраструктура находится в ведении разных госорганов. Это, по словам спикера Мажилиса, усложняет проведение эффективной государственной политики в отношении водных ресурсов. Так, за источники водоснабжения – это подземные, поверхности и групповые водоводы – отвечает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, за развитие водоснабжения в населенных пунктах – МИИР РК, а планирование, строительство и дальнейшее эксплуатация находятся в компетенции акиматов.
Необходимо внести новый Водный кодекс в Мажилис в ближайшее время. По имеющейся у меня информации на сегодняшний день этот кодекс разрабатывается. Он должен быть внесен в парламент в ближайшее время. И самое главное, кодекс должен быть направлен на сохранение водных ресурсов и эффективное их использование. Необходимо также создание единого оператора по эксплуатации, проектированию, строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах. При планировании бюджетных расходов в рамках реализации национального проекта «Сильные регионы – драйверы развития страны» выделять средства регионам с показателями обеспеченности водой ниже среднереспубликанского.Ерлан Кошанов