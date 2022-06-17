Новый Водный кодекс намерены принять в Казахстане

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на парламентских слушаниях анонсировал внесение в ближайшее время в парламент нового Водного кодекса. Документ, по его словам, будет направлен на сохранение водных ресурсов и эффективное их использование, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Кошанов рекомендовал рассматривать межгосударственные отношения как одно из важных условий обеспечения не только экологической, но и национальной безопасности.

Установление взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами должно быть ключевым фактором в обеспечении водной безопасности Казахстана. Спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов

Между тем, отметил он, сегодня нет полноценного государственного водного кадастра, что затрудняет ведение мониторинга за количественным и качественным состоянием водных ресурсов и иметь достоверный баланс водообеспеченности отраслей экономики.

На сегодняшний день, по данным Кошанова, функционирует всего 310 гидрологических постов для изучения водного режима, водотоков и водоемов при необходимых 800.

Указал он и на то, что водохозяйственная инфраструктура находится в ведении разных госорганов. Это, по словам спикера Мажилиса, усложняет проведение эффективной государственной политики в отношении водных ресурсов. Так, за источники водоснабжения – это подземные, поверхности и групповые водоводы – отвечает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, за развитие водоснабжения в населенных пунктах – МИИР РК, а планирование, строительство и дальнейшее эксплуатация находятся в компетенции акиматов.