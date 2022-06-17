Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Новый Водный кодекс намерены принять в Казахстане

Казахстан, Новый водный кодекс Фото: Zakon.kz
Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на парламентских слушаниях анонсировал внесение в ближайшее время в парламент нового Водного кодекса. Документ, по его словам, будет направлен на сохранение водных ресурсов и эффективное их использование, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Кошанов рекомендовал рассматривать межгосударственные отношения как одно из важных условий обеспечения не только экологической, но и национальной безопасности.

Установление взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами должно быть ключевым фактором в обеспечении водной безопасности Казахстана. Спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов

Между тем, отметил он, сегодня нет полноценного государственного водного кадастра, что затрудняет ведение мониторинга за количественным и качественным состоянием водных ресурсов и иметь достоверный баланс водообеспеченности отраслей экономики.

На сегодняшний день, по данным Кошанова, функционирует всего 310 гидрологических постов для изучения водного режима, водотоков и водоемов при необходимых 800.

Указал он и на то, что водохозяйственная инфраструктура находится в ведении разных госорганов. Это, по словам спикера Мажилиса, усложняет проведение эффективной государственной политики в отношении водных ресурсов. Так, за источники водоснабжения – это подземные, поверхности и групповые водоводы – отвечает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, за развитие водоснабжения в населенных пунктах – МИИР РК, а планирование, строительство и дальнейшее эксплуатация находятся в компетенции акиматов.

Необходимо внести новый Водный кодекс в Мажилис в ближайшее время. По имеющейся у меня информации на сегодняшний день этот кодекс разрабатывается. Он должен быть внесен в парламент в ближайшее время. И самое главное, кодекс должен быть направлен на сохранение водных ресурсов и эффективное их использование. Необходимо также создание единого оператора по эксплуатации, проектированию, строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах. При планировании бюджетных расходов в рамках реализации национального проекта «Сильные регионы – драйверы развития страны» выделять средства регионам с показателями обеспеченности водой ниже среднереспубликанского.Ерлан Кошанов
Мадина Мамырханова
Кошанов Ерлан Казахстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
Провал экзамена студенты Актобе
В Минздраве назвали причину «провала» экзаменов студентами
Ситуация в Украине 16 июня
Ситуация в Украине: статус кандидата в члены Евросоюза и слова Пескова о мобилизации
ПМЭФ 2022
Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ
Сенат, поправки, ОСИ и ПТ, сроки, продление
КСК будут работать еще год в Казахстане
Уходит из России
Coca-Cola уходит с российского рынка
Запад не предоставит танки и самолеты
Страны Запада не предоставят Украине авиацию и танки – Макрон
Елизавета II переименование улицы в Нур-Султане
Сквер в Нур-Султане могут назвать в честь Елизаветы II
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления