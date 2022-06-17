Алматинец на внедорожнике сбил девушку на самокате и протаранил несколько авто

Фото: pixabay

16 июня в Алматы по вине нетрезвого водителя произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Кроме того, водитель сбил девушку на самокате, сообщает Zakon.kz.

В полиции города прокомментировали инцидент. Согласно данным ведомства, нетрезвый водитель Toyota Land Cruiser Prado, направляясь по улице Шевченко, допустил наезд на пешехода на электрическом самокате. Продолжив движение, водитель допустил столкновение с автомобилем Kia K5, затем – с Kia Cerato. Последний автомобиль по инерции въехал в Mercedes-Benz. В результате данного ДТП пострадала пешеход. Она доставлена в медучреждение. Расследованием данного происшествия занимаются сотрудники УП Алмалинского района. Начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов Внимание! Видео 18+