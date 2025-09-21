Легковушка протаранила деревья и врезалась во встречное авто в Алматы
Авария произошла на проспекте аль-Фараби вблизи улицы Жарокова.
Фото: Zakon.kz
По предварительным данным, Toyota Camry, двигавшаяся в восточном направлении, на затяжном повороте выехала за пределы проезжей части, повредила несколько деревьев на разделительной полосе и затем вылетела на встречную полосу.
Фото: Zakon.kz
Там произошло столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Subaru Legacy.
Фото: Zakon.kz
В результате происшествия пострадали оба водителя. Водитель Subaru получил незначительные травмы, у водителя Toyota зафиксировано тяжелое повреждение ноги.
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП работали сотрудники скорой помощи и полиции. Причины аварии устанавливаются.
Фото: Zakon.kz
Из-за аварии на аль-Фараби образовались жуткие пробки.
Ранее сообщалось о другом ДТП в Алматы. На улице Жандосова произошло ДТП с участием автобуса №45 и автомобиля Geely M-Grand. Пострадали двое молодых пассажиров легковушки, их госпитализировали.