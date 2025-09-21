Легковушка протаранила деревья и врезалась во встречное авто в Алматы

В Алматы 21 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Camry и Subaru Legacy, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на проспекте аль-Фараби вблизи улицы Жарокова.

Фото: Zakon.kz

По предварительным данным, Toyota Camry, двигавшаяся в восточном направлении, на затяжном повороте выехала за пределы проезжей части, повредила несколько деревьев на разделительной полосе и затем вылетела на встречную полосу.

Фото: Zakon.kz

Там произошло столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Subaru Legacy.

Фото: Zakon.kz

В результате происшествия пострадали оба водителя. Водитель Subaru получил незначительные травмы, у водителя Toyota зафиксировано тяжелое повреждение ноги.

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работали сотрудники скорой помощи и полиции. Причины аварии устанавливаются.

Фото: Zakon.kz

Из-за аварии на аль-Фараби образовались жуткие пробки.





