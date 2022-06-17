Использовали фотомонтаж – лжеоператоры техосмотра выявлены в Алматинской области

Антикоррупционная служба по Алматинской области установила четырех операторов, которые проводили фиктивный техосмотр с использованием фотомонтажа госномеров автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Услугами «лжеоператоров» пользовались госучреждения, объекты образования и иные учреждения. При этом техосмотр проводился дистанционно без «заезда» на станцию техосмотра.

Cледственным экспериментом было установлено, что на один техосмотр затрачивается 25 и более минут, соответственно, в среднем в день (12 часов) добросовестный оператор техосмотра может проводить 29-30 техосмотров. Однако фактически количество достигало 50 и выше. Первый заместитель руководителя областной Антикоррупционной службы Тимур Темиралиев

Антикоррупционным ведомством также было установлено, что 25 адресов станций технического осмотра, принадлежащих 22 операторам, не соответствовали своим целевым назначениям. Вместо станций по адресам располагались объекты по обслуживанию медицинского центра, косметологии и салона красоты, магазины, кафе, автостоянки и другие виды деятельности, не связанные с техническим осмотром.