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Партнерство «КазМунайГаза» и «Лукойла» получило дополнительный импульс развития

проект соглашение форум Фото: АО НК «КазМунайГаз»
16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев и президент ПАО «Лукойл» Вадим Воробьев подписали дополнительное соглашение №1 к соглашению о принципах по проекту «Каламкас море и Хазар».

В рамках документа предусматриваются работы по выбору концепции обустройства месторождений, а также коммерческие условия совместной реализации проекта.

Подписание этого соглашения является значимым событием для всех сторон, которое, несомненно, придаст дополнительный импульс развитию взаимоотношений между нашими компаниями. Уверен, что совместными усилиями все намеченные планы будут реализованы.Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев

соглашение подпись компании

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Также на площадке ПМЭФ состоялась трехсторонняя встреча председателя правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадама Саткалиева, главы КМГ Магзума Мирзагалиева и президента ПАО «Лукойл» Вадима Воробьева.

В ходе переговоров стороны обсудили ход реализации текущих проектов и дальнейшие направления совместной деятельности.

Напомним, 16 ноября 2021 года «КазМунайГаз» и «Лукойл» подписали соглашение о принципах по проекту «Каламкас-море и Хазар» в казахстанском секторе Каспийского моря.

Анастасия Московчук
Россия Мирзагалиев Магзум Казахстан
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