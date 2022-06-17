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«Вытащили из петли»: в Шымкенте спасли отца троих детей

полицейские Шымкент спасение мужчины ссора Фото: Zakon.kz
27-летний житель Шымкента пошел на отчаянный шаг из-за бытовых проблем. К счастью, прибывшие по вызову полицейские спасли жизнь мужчине, сообщает Zakon.kz.

По данным городской полиции, ночью поступило заявление о семейном скандале.

Дежурных инспекторов Оралбека Ташимбетова и Бахтияра Орынбаева встретила хозяйка дома, которая указала, что муж направился в сторону сарая. Пока Оралбек пошел его искать, напарник остался с женщиной и тремя малолетними детьми.Пресс-служба ДП Шымкента

Как отмечают в ведомстве, в сарае полицейский обнаружил висевшего на веревке для привязи скота хозяина дома.

Мужчина уже задыхался. Приподнимая его, Ташимбетов вызвал напарника. Бахтияр ножом перерезал петлю. Положив мужчину на землю, полицейские стали оказывать ему первую медицинскую помощь, после чего он пришел в себя.Пресс-служба ДП Шымкента

По словам медицинских работников, «опоздай патрульные хотя бы на несколько секунд, то гражданина невозможно было бы спасти».

Анастасия Московчук
Шымкент
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