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На берегу Иртыша лесники спасли лосенка

Семей лось спасение Фото: pixabay
Возвращавшиеся с тушения пожара сотрудники Подгороднего лесничества ГЛПР «Семей орманы» отреагировали на сообщение в соцсетях и отправились на берег Иртыша в район Святого ключа на поиски лосенка, оставшегося без матери, сообщает Zakon.kz.

По данным службы лесного хозяйства, детеныша лесники нашли по следам уже после захода солнца, покормили и разместили на ночлег.

Утром лосенка передали сотрудникам Областного детского биологического центра Семея для дальнейшего ухода, поскольку выпускать слабого, испуганного малыша обратно в лес чревато его гибелью.Пресс-служба ГЛПР «Семей орманы»
Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область Семей
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