На берегу Иртыша лесники спасли лосенка

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Возвращавшиеся с тушения пожара сотрудники Подгороднего лесничества ГЛПР «Семей орманы» отреагировали на сообщение в соцсетях и отправились на берег Иртыша в район Святого ключа на поиски лосенка, оставшегося без матери, сообщает Zakon.kz.