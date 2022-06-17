На берегу Иртыша лесники спасли лосенка
Фото: pixabay
Возвращавшиеся с тушения пожара сотрудники Подгороднего лесничества ГЛПР «Семей орманы» отреагировали на сообщение в соцсетях и отправились на берег Иртыша в район Святого ключа на поиски лосенка, оставшегося без матери, сообщает Zakon.kz.
По данным службы лесного хозяйства, детеныша лесники нашли по следам уже после захода солнца, покормили и разместили на ночлег.
Утром лосенка передали сотрудникам Областного детского биологического центра Семея для дальнейшего ухода, поскольку выпускать слабого, испуганного малыша обратно в лес чревато его гибелью.Пресс-служба ГЛПР «Семей орманы»
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ