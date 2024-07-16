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Почему семья погибшего при пожаре в "Семей орманы" лесника не получила пособие

Семей орманы, пожар , фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 10:47 Фото: Telegram/abai_oblysynyn_akimdigi
Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова 16 июля прокомментировала назначение выплат для лесников, пострадавших при тушении пожара в Государственном лесном природном резервате (ГЛПР) "Семей орманы", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что семье погибшего лесника, 1996 года рождения, не назначали выплаты. Связывают это якобы с тем, что у него нет детей, хотя у молодого мужчины остались пожилые родители.

"Это связано с тем, что каждый, кто пострадал на пожаре, имеет заключение, что он именно при пожаре пострадал. Насколько мне дали информацию в Министерстве экологии, есть вопросы по части того, пострадал ли (погибший лесник. – Прим. ред.) от пожара. Сейчас уточним у Минэкологии. В случае доуточнения и предоставления соответствующих материалов, мы готовы назначить соответствующие пособия", – ответила Тамара Дуйсенова.

8 июня 2023 года в "Семей орманы" разгорелся крупный лесной пожар. К 9 июня площадь возгорания увеличилась до 30 тыс. га, погибли трое работников лесничества. Пожар ликвидировали более чем через месяц, он унес жизни 14 человек. В связи с гибелью людей в результате лесного пожара 12 июня в Казахстане объявили Днем общенационального траура.

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