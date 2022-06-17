Обещали миллиарды: страховые компании Казахстана ощущают антироссийские санкции

Как антироссийские санкции отражаются на страховых компаниях, узнал корреспондент Zakon.kz у известного эксперта страхового рынка Азамата Керимбаева.

Согласно постановлению №304, которое регулирует требования капитала по платежеспособности, в зависимости от рейтингов перестраховочной компании, в том числе зарубежной, формируется дополнительная нагрузка на капитал и дополнительные требования к местным страховым компаниям.

Азамат Керимбаев пояснил, что на тот момент казахстанские страховщики как дополнительный капитал сформировали огромные перестраховочные суммы в России в размере до 22% от обязательств своего страхования.

Но как только ввели санкции против России, российским перестраховщикам рейтинги либо снизили, либо их вообще исключили из рейтингов, и у некоторых страховых компаний Казахстана нормативы упали ниже 1.

Регулятор не стал принимать меры и требовать капитализировать компании, ввел промежуточное постановление с послаблениями для тех нарушений, которые связаны с последствиями российско-украинского конфликта.

Казахстанские страховщики сейчас уже не заключают новые договоры перестрахования с Россией напрямую, более того, часть страховщиков расторгают эти договоры и находит размещение в других странах. Интересный факт. Если раньше доля России в портфеле перестрахования была высокой, сейчас она низкая. Но эта доля плавно перетекла на Бермудские острова. В 2021 году Бермуды перестраховывали 0,5% рисков страхового рынка Казахстана, в этом году более 5% рисков казахстанские страховые компании перестраховывают на Бермудах. Азамат Керимбаев

На страховые компании Казахстана также повлияли скачки курса доллара в феврале-апреле. Если в январе курс тенге к доллару США составил 431,8-433,4, то на начало марта 2022 года официальный курс доллара США составил 495 тенге, то есть тенге ослаб на 14%.

Страховщики традиционно держат свои активы в иностранной валюте. Поэтому доход страховщиков (non-life) от переоценки иностранной валюты в феврале составил 40,2 млрд тенге. После 7%-ного укрепления тенге в марте убыток от переоценки иностранной валюты составил 18,2 млрд тенге. Таким образом, общая чистая прибыль страховщиков до уплаты налогов за 1 квартал 2022 года составила около 25,5 млрд тенге. То есть 32,2 млрд тенге получено от инвестиционной деятельности (из них более 22 млрд тенге получено от переоценки иностранной валюты), убыток составил 6,7 млрд тенге от страховой деятельности (из-за крупных выплат после январских событий и формирования резервов). Азамат Керимбаев

Эксперт уверен, что в ближайшей перспективе казахстанские страховые компании останутся в прибыли, но в перспективе нескольких лет, он считает, страховщиков ждут убытки. И повлияет на это изменение структуры международного перестрахования.

На международном страховом рынке также произошли изменения. Так, международные перестраховщики подняли свои тарифы по перестрахованию имущественных рисков из Казахстана. Таким образом, в 1 квартале 2022 года общий объем премий, переданных в перестрахование, составил 51,6 млрд тенге, что на 38% больше, чем в прошлом году. Азамат Керимбаев

Также Керимбаев указывает на то, что казахстанский рынок страхования сильно зависит от автострахования. Как только курс доллара повышается, цены на запчасти и стоимость машин поднимаются, но тарифы привязаны не к доллару, а к МРП, где прирост 8-10% ежегодно. Эксперт указывает на то, что страховые тарифы не поспевают за ростом выплат.

Например, если по обязательному автострахованию средняя сумма страховой выплаты в 2021 году составила 461 тыс. тенге, то в 2022 году средняя выплата достигла 497 тыс. тенге. В марте 2022 года в результате нарушения логистических цепочек и, соответственно, появления дефицита автомобильных запасных частей в Казахстане средняя сумма урегулирования убытков составила 511 тыс. тенге. Азамат Керимбаев

Эксперт поделился интересным инсайдом. В начале марта казахстанские страховые компании получали очень много предложений о том, чтобы перестраховывать российские риски через Казахстан. Но благодаря тому, что у нашей страны есть четкая позиция, что Казахстан не будет являться хабом для обхода российским бизнесом санкций, страховщики изначально заняли выжидательную позицию, и по сей день не собираются нарушать санкции.