Утерянную в такси сумку с миллионом тенге вернули хозяйке в Туркестанской области
Фото: pixabay
В Туркестанской области полицейские нашли забытую в такси сумку с помощью камер видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.
Жительница Кызылорды поехала в Туркестан и забыла в такси сумку с миллионом тенге. Она сразу же вернулась к месту, где ее высадил таксист, но автомашину так и не нашла.
Со слов женщины, она запомнила только цвет и марку автомобиля. Она позвонила в полицию.
В течение четырех часов полицейским удалось обнаружить автомобиль и найти сумку с деньгами.
С помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления в кратчайшие сроки обнаружили автомобиль, в котором осталась сумка женщины. Забытую сумку со всеми деньгами сотрудники полиции вернули законной владелице. Пресс-служба ДП Туркестанской области
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