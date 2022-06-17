Утерянную в такси сумку с миллионом тенге вернули хозяйке в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские нашли забытую в такси сумку с помощью камер видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Жительница Кызылорды поехала в Туркестан и забыла в такси сумку с миллионом тенге. Она сразу же вернулась к месту, где ее высадил таксист, но автомашину так и не нашла.

Со слов женщины, она запомнила только цвет и марку автомобиля. Она позвонила в полицию.

В течение четырех часов полицейским удалось обнаружить автомобиль и найти сумку с деньгами.