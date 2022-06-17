Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Утерянную в такси сумку с миллионом тенге вернули хозяйке в Туркестанской области

туркестанская область, миллион тенге забыли в такси Фото: pixabay
В Туркестанской области полицейские нашли забытую в такси сумку с помощью камер видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Жительница Кызылорды поехала в Туркестан и забыла в такси сумку с миллионом тенге. Она сразу же вернулась к месту, где ее высадил таксист, но автомашину так и не нашла.

Со слов женщины, она запомнила только цвет и марку автомобиля. Она позвонила в полицию.

В течение четырех часов полицейским удалось обнаружить автомобиль и найти сумку с деньгами.

С помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления в кратчайшие сроки обнаружили автомобиль, в котором осталась сумка женщины. Забытую сумку со всеми деньгами сотрудники полиции вернули законной владелице. Пресс-служба ДП Туркестанской области
Анастасия Стативкина
Туркестанская область
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
Провал экзамена студенты Актобе
В Минздраве назвали причину «провала» экзаменов студентами
ПМЭФ 2022
Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ
Ситуация в Украине 16 июня
Ситуация в Украине: статус кандидата в члены Евросоюза и слова Пескова о мобилизации
финансовая пирамида, обман, АФМ
Почти на два млн долларов и 630 млн тенге обманули жителей Алматы
из аэропорта Алматы пытались вывезти незадекларированную валюту
528 млн тенге пытались провезти через аэропорт Алматы
Уходит из России
Coca-Cola уходит с российского рынка
Сенат, поправки, ОСИ и ПТ, сроки, продление
КСК будут работать еще год в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления