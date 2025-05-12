Вычислить должника на миллион тенге помог полицейским Туркестанской области искусственный интеллект

Больше млн тенге задолжал государству водитель из Туркестанской области. Задержать его удалось с помощью "умной" камеры, сообщает Zakon.kz.

Мужчину неоднократно штрафовали за превышение скорости и парковку в неположенном месте. Его задержали полицейские с помощью системы "Қорғау", передает "24 kz".

Оказалось, что интеллектуальная камера позволяет выявить тех, кто управляет транспортным средством по подложным номерам, ездит без страховки и нарушает другие правила. Автомобиль отправили на штрафстоянку, а владельца привлекли к административной ответственности.

Со слов заместителя начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Ерлана Аскарова, улучшить борьбу с правонарушениями значительно позволяет искусственный интеллект.

"С начала года на штрафстоянки водворили более пяти тыс. автомобилей. Интеллектуальная камера подает сигнал в Центр оперативного управления, а оттуда – на планшеты полицейских, патрулирующих в том же радиусе", – отметил он.

Недавно полицейских Туркестанской области наказали за пропажу майнинг-оборудования стоимостью 400 млн тенге.