В Алматы запретят строительство на горных склонах – Досаев

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Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Медеуского района высказался о рисках вырубки яблоневых садов в горных массивах мегаполиса. А также отметил, что решение о запрете строительства на склонах официально примут на сессии маслихата, передает Zakon.kz.

Глава мегаполиса обещал внести изменения в правила застройки и запретить строительство на склонах. В ходе встречи алматинец обратился с вопросом по вырубке яблоневых садов. Он сказал, что на Каменском плато вырубают яблоневые сады, несмотря на просьбы жителей о внесении их в рекреационную зону. Житель города предоставил заключение инспекций лесного хозяйства и МЧС о том, что склоны опасны под застройку. Аким ответил, что проблему решат. Мы в понедельник (20 июня) собираемся провести сессию маслихата и отрегулируем правила застройки. Будет запрет на строительство на склонах. Но вопрос незаконных построек мы не сможем решить до конца. У всех на руках есть акты на собственность. Они все пришли из Талгарского района и имеют законную силу. Мы уже не можем проводить ревизию. Теперь по садам: сады немолодые. Да, они держат почву, но они устарели. Нам нужны новые. По ночам полезное вывозится, поступает куча жалоб. Приглашаю всех к обсуждению этого вопроса. Ерболат Досаев